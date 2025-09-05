szeptember 5., péntek

Labdarúgás

52 perce

Bizonyos értelemben hazatér a Mislenybe igazoló csatár

Kvanduk Bence
Bizonyos értelemben hazatér a Mislenybe igazoló csatár

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

Miután a tapasztalt támadót, Horváth Pétert elengedte a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata, aki az elmúlt két idényben 15 góllal segítette a klubot a kiváló szereplésében, a kék-fehérek bejelentették a veterán csatár, Zamostny Balázs leigazolását. A pécsi sportoló a PMFC-n kívül megfordult az Újpest, a Siófok, a Vasas, a Haladás, a Sopron, az ETO FC Győr, az Ajka, a Nyíregyháza, a Tiszakécske és a BVSC együtteseiben is. A legutóbbi idényben a zuglóiaknál 17 mérkőzésen kapott lehetőséget, gólt nem szerzett. Előtte viszont a Kécskénél 12 és 8 gólos idényeket teljesített.

– Nagyon örülök, hogy a Misleny megkeresett, és boldogan csatlakoztam a csapathoz. Pécsiként ez számomra egyfajta hazatérés is. Célom, hogy minél gyorsabban formába lendüljek, és ezt a rendkívül fiatal csapatot rutinommal, jó játékkal segítsem – idézi a klub a csatárt.

