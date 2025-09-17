Elárulta Bőle Lukács, hogy még mi motiválja a folytatásra

Hogyan érzi magát Szentlőrincen? – tettük fel a kérdést Bőle Lukácsnak.

Bőle Lukács élvezi a játékot, képes őrületbe kergetni a védőket

Fotó: Kovács Liliána

Nagyon jól! Igazából ez már az első pillanatoktól kezdve így van, és ez csak egyre jobban erősödik, ahogy halad az idő. A csapat, a körülötte dolgozó emberek mind olyan felfogásban és hozzáállással dolgoznak, ami nagyon szimpatikus és ember közeli. Jó állapotban is vagyok. A tavalyi szezonban elég sokat bajlódtam sérülésekkel, de úgy érzem, idénre sikerült megtalálni, belőni azt az edzés és meccs terhelést, amit jelenleg számomra kell biztosítani. Most minden rendben van, remélem, így telik ez a szezon!

Egészen más méretű kluboknál is megfordult már. Mi az, ami ebben az egyesületben megfogta?

Nem titok, Waltner Robi személye volt az egyik fő oka, hogy idejöttem. Emellett egy családi helyszínváltás is történt. Harasztiról költöztünk le Kaposvárra, akkoriban kezdtük meg az építkezést. Tudtam, ha ott tervezzük az életünket, akkor olyan csapatban kell gondolkozni, ami a közelben van, illetve ahova hívják az embert. Engem ide hívtak, és már az első pillanattól kezdve éreztem azt a szeretetet és tiszteletet, amit azóta is folyamatosan megkapok. Ezt köszönöm mindenkinek, nem csak játékosoknak, hanem vezetőknek és az itt dolgozóknak is. Igyekszem meghálálni a pályán és azon kívül is. Úgy érzem, jól döntöttem hogy idejöttem.

Bőle Lukács még a jelenre fókuszál, de a jövőre is gondol

Ezek szerint megvannak a tervek a futballt követően is?

Megmondom őszintén, soha nem akartam edző lenni, vagy más szerepet betölteni a futball körül. Az utóbbi időszakban kicsit felerősödött az az érzés, mi lenne, ha mégis így folytatnám, de alapvetően kicsit más irányba indulnék el. Van már egy 5-6 éve futó vállalkozásom, azzal szeretnék komolyabban foglalkozni, ha nem folytatom már az aktív labdarúgást. Kiszakadnék a sport ritmusából, és több időt szeretnék együtt tölteni a családdal. Sokat voltunk külön. Nem csak tavaly ingáztam, hanem már az előtte lévő években is. Azt érzem, visszaadnék ebből a családnak, és többet akarok jelen lenni.

Mi motiválja még 35 évesen is, hogy ott legyen a pályán, végig csinálja az edzéseket?

Az, hogy még élvezem a pályán eltöltött perceket. A motivációval nálam soha nem volt gond. Amikor egészséges voltam, akkor mindig próbáltam motiváltan pályára lépni. Az is motiváló, hogy ennyi idősen még tudok úgy játszani, ahogy én szeretnék, vagy ami szerintem elvárható lenne. Próbálok, úgy szerepelni, hogy bizonyítsak elsősorban magamnak, másodsorban a csapatnak is, hogy mégiscsak azért húzóembernek kell lennem. Addig szeretném folytatni, amíg bírja a testem, és ameddig élvezem a mindennapi munkát, a hétvégi meccseket.

Élvezi azt a szerepet is, hogy már mentorként is számítanak önre az öltözőben?

Nem vagyok az a temperamentumos játékos, az a vezér alkat, aki hangosan és nap mint nap próbálja igazgatni a többieket. Én inkább csendesebben adok egy-két tanácsot, elhívom beszélgetni, próbálok finomabban szólni a fiatalokhoz. Nyilván próbálom segíteni mindenben őket, amiben csak tudom. Kell ilyen is és olyan is egy csapatba. Legyen, aki kicsit oda csap, ha kell keményebben, meg kell olyan, aki kicsit a lelki dolgokat is nézi ezeknél a fiatal játékosoknál. Hiába, hogy sokszor szertelenek vagy figyelmetlenek, azt vesszem észre, lelkileg nem olyan erősek ezek a gyerekek igazából, mint akik korábban, akár 10-20 évvel ezelőtt jártak a cipőjükben.

Hogyan látja, a pályafutása során hogyan fejlődött a magyar foci?