szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

20°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

3 órája

Bombaformában: újabb fontos győzelmet arattak

Címkék#PEAC#Magyar Futsal Akadémia#Ábrahám

A válogatott szünetet követően, gőzerővel tértek vissza a PEAC futsal csapatának játkosai, akik a Magyar Futsal Akadémiát fogadták az NB I. 7. fordulójában.

Puskás Patrik

Remekül kezdték a találkozót a pécsiek, Kiss Milán tíz perc alatt duplázott és egy minutummal később Petár Pedic is bevette a vendégek kapuját, ami megnyugtatta az egyetemistákat. Az első játékrészben Petárnak is össze jött a dupla, míg a rivális is tudott két gólt szerezni, így 4–2-es pécsi vezetéssel mehettek szünetre a gárdák. 

A második félidő során kissé fáradtabb játékkal ugyan, de stabil védekezéssel, csak egy gólt kapott a fekete-fehér mezes alakulat, így a mérkőzés végeredménye 4–3 lett a PEAC javára. Ezzel újabb fontos pontokat gyűjtöttek be a pécsiek, s a meggyőző hatodik, azaz felsőházat érő pozícióban állnak a 7. fordulót követően. 

PTE-PEAC–Magyar Futsal Akadémia 4–3 (4–2)

PEAC: Wilkesz – Ábrahám, Nospak, Tóth M., Kiss – Molnár, Bálint, Szakály, Nagy, Koronics, Turi, Vénosz, Hajnal, Pedic. Vezetőedző: Élő Tibor.
Gólszerzők: Kiss (6., 10.), Pedic (11., 18.) ill. Véghelyi (14.), Módly (20.), Szabó (32.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu