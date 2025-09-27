Bombaformában: újabb fontos győzelmet arattak

Remekül kezdték a találkozót a pécsiek, Kiss Milán tíz perc alatt duplázott és egy minutummal később Petár Pedic is bevette a vendégek kapuját, ami megnyugtatta az egyetemistákat. Az első játékrészben Petárnak is össze jött a dupla, míg a rivális is tudott két gólt szerezni, így 4–2-es pécsi vezetéssel mehettek szünetre a gárdák.

A második félidő során kissé fáradtabb játékkal ugyan, de stabil védekezéssel, csak egy gólt kapott a fekete-fehér mezes alakulat, így a mérkőzés végeredménye 4–3 lett a PEAC javára. Ezzel újabb fontos pontokat gyűjtöttek be a pécsiek, s a meggyőző hatodik, azaz felsőházat érő pozícióban állnak a 7. fordulót követően.

PTE-PEAC–Magyar Futsal Akadémia 4–3 (4–2)

PEAC: Wilkesz – Ábrahám, Nospak, Tóth M., Kiss – Molnár, Bálint, Szakály, Nagy, Koronics, Turi, Vénosz, Hajnal, Pedic. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Kiss (6., 10.), Pedic (11., 18.) ill. Véghelyi (14.), Módly (20.), Szabó (32.)