Búcsúzott a pécsi focicsapat a Magyar Kupától

Nem tudta kiharcolni a PTE-PEAC, hogy ott lehessen a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. Már a 4. percben hátrányba kerültek az egyetemiek, Bencze büntetőből volt eredményes, s ez elindított a lavinát. A szünetig Erdei növelte a vendégek előnyét, majd a fordulás után egy szerencsétlen mozdulattal Bozóki is bevette saját kapuját. Az 58. percben Hawkins visszaszerzett némi reményt, de találata kevés volt ahhoz, hogy a PEAC felállhasson.

PTE-PEAC–III. kerületi TVE 1–3 (0–2)

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló.

PEAC: Varga D. – Varga B. (Orlovics, a szünetben), Bozóki, Than, Encz – Ócsai, Győri – Hawkins (Miklós D., 70.), Lengyel Sz. (Czimmerman, 82.), Schuszter (Kaszás, a szünetben) – Pressing. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Hawkins (58.), ill. Bencze (4. - büntetőből), Erdei (34.), Bozóki (54. – büntetőből).