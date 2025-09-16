A szurkolókat is érintő kardinális kérdésekben fognak össze a focicsapatok

A Budapest Honvéd kezdeményezésére az NB II.-es klubok képviselői, így a Szentlőrinc SE és a HR-Rent Kozármisleny elöljárói is részt vettek egy találkozón, amelyen négy pontot fogalmaztak meg, amit az MLSZ-nek szeretnének prezentálni.

A Szentlőrincet Pichler Gábor klubigazgató képviselte a Budapest Honvéd otthonában tartott informális találkozón

Forrás: Budapest Honvéd

– Ez egy közös érdekképviselet, amivel szeretnénk felhívni a döntéshozók figyelmét a minket érintő problémákra, vagy legalább odáig eljutni, hogy beszéljenek róla, mert nem nagyon jutnak be az észrevételek a bizottságokhoz, amiket az NB II.-es csapatok megfogalmaznak – árulta el érdeklődésünkre Pichler Gábor, a Szentlőrinc klubigazgatója. – Ez egy informális találkozó volt most, amin megbeszéltük, a továbbiakban megpróbáljuk ezeket a dolgainkat az MLSZ elnöksége elé vinni. Most négy fő kérdésben beszéltünk meg, mi az álláspontunk, és ezt fogják az általunk kijelölt, megválasztott személyek képviselni a szövetség vezetői felé.

A megbeszélés Feleki Attila, a Kozármisleny egykori ügyvezetője emlékére egyperces néma csenddel kezdődött. A fő témák az új Fegyelmi Szabályzatának tapasztalatai, a mérkőzések időpontjai, a vendégszektorok kérdése, valamint a másodosztály érdekképviselete voltak.

A kapott büntetések arányával nem értenek egyet

A klubok egybehangzóan aránytalannak tartják a kiszabott fegyelmi büntetéseket. Kifogásolták, hogy nincs egységes mérce, a kisebb szurkolótáborral rendelkező csapatokat is komolyan sújtják, sőt az NB I.-es és NB II.-es klubok büntetési szorzója azonos, ami aránytalan terhet ró a kisebb költségvetésű másodosztályúakra. Különösen problémásnak látják a szektorbezárásokat és a zárt kapus büntetéseket. Szerintük nincs olyan eszközük, amellyel teljesen kiszűrhetnék a rasszista bekiabálásokat, és vitatják, hogy a „cigányozást” a korábbi obszcén kategóriából az MLSZ a rasszista minősítésbe sorolta át. A klubok hangsúlyozták: a futball társadalmi rétegeket átfogó, zajos sport, így a teljes csend irreális elvárás. Nehezményezték, hogy a szabálymódosításról előzetes egyeztetés nem történt, ezért konzultációt sürgetnek az MLSZ-szel, valamint jogi iránymutatást kérnek a szurkolói felelősség kérdésében.