Kézilabda

1 órája

Kellett az extra a kapuban: fontos rangadót nyert a nyitányon a Bányász

Címkék#NB I#Carbonex-Komló#kézilabda

Győzelemmel kezdte a 2025/2026-os NB I.-es szezont a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata a NEKA vendéglátójaként.

Kvanduk Bence

Óriási üdvrivalgás mellett kezdte meg a Carbonex-Komló idei szereplését, s tovább hergelte a szurkolókat Melnicsuk gyors gólja is a NEKA ellen, amit Urbán, majd Menyhárt fokozott. Nem is meglepő, hogy Sótonyi László már a 4. perc végén időt kért.

Menyhárt száz százalékos dobóhatékonysággal lőtte össze a két pontot a Carbonex-Komló együttesének
Forrás:  MW

Ez alatt azonban rendezni tudták a sorokat a balatoniak, s a következő négy találat az övék volt. Ezt követően óriási adok-kapok alakult ki, amiben Vyunyk elképesztő reflexeire is szükség volt, hogy a Bányász a felszín közelében maradhasson.

A következő nagy fordulat a 24. percben jött, amikor a vendégek elsőszámú irányítója Ács Pétert tarolta le úgy, hogy pirosat kapott. Ez megfogta a vendégeket, s így a szünetre kétgólos előnyt tudott kialakítani György László együttese.

A szünetet követően ismét a NEKA lőtt pontosabban, s eltüntette a különbséget, sőt, átvette a vezetést is. Menyhárték persze nem adták fel, s nagyot hajrázva itthon tartották a pontokat. 

Carbonex-Komló–NEKA 26–23 (13–11)

Férfi kézilabda NB I., 1. forduló. Komló, 900 néző. 
Komló: Vyunyk – Urbán E. 2, Dontsov 1, Melnicsuk 2 (1), Zennadi 3, Jerkovics 3, Menyhárt 9 (5). Csere: Ágoston (k), Borsos, Váczi 2, Szöllősi O., Ács P. 2, Varga Sz. 2, Gulyás. Edző: György László. 
NEKA: Podoba – Szücs B. 4, Kathi 2, Bugyáki 1, Szepesi 1, Grünfelder, Tóth L. 2. Csere: Mikler K. (k), Kovács T. 7 (3), Török Á. 1, Mészáros M. 1, Kovács D. 4 (2), Gazsó. Edző: Sótonyi László.
Hétméteres: 6/6, ill. 6/5.
Kiállítás: 12, ill. 6 perc.
Piros lap: Török Á. (24.)

Következik: Budakalász–Komló (09. 13., 17.00).

 

