Kellett az extra a kapuban: fontos rangadót nyert a nyitányon a Bányász

Óriási üdvrivalgás mellett kezdte meg a Carbonex-Komló idei szereplését, s tovább hergelte a szurkolókat Melnicsuk gyors gólja is a NEKA ellen, amit Urbán, majd Menyhárt fokozott. Nem is meglepő, hogy Sótonyi László már a 4. perc végén időt kért.

Menyhárt száz százalékos dobóhatékonysággal lőtte össze a két pontot a Carbonex-Komló együttesének

Forrás: MW

Ez alatt azonban rendezni tudták a sorokat a balatoniak, s a következő négy találat az övék volt. Ezt követően óriási adok-kapok alakult ki, amiben Vyunyk elképesztő reflexeire is szükség volt, hogy a Bányász a felszín közelében maradhasson.

A következő nagy fordulat a 24. percben jött, amikor a vendégek elsőszámú irányítója Ács Pétert tarolta le úgy, hogy pirosat kapott. Ez megfogta a vendégeket, s így a szünetre kétgólos előnyt tudott kialakítani György László együttese.

A szünetet követően ismét a NEKA lőtt pontosabban, s eltüntette a különbséget, sőt, átvette a vezetést is. Menyhárték persze nem adták fel, s nagyot hajrázva itthon tartották a pontokat.

Carbonex-Komló–NEKA 26–23 (13–11)

Férfi kézilabda NB I., 1. forduló. Komló, 900 néző.

Komló: Vyunyk – Urbán E. 2, Dontsov 1, Melnicsuk 2 (1), Zennadi 3, Jerkovics 3, Menyhárt 9 (5). Csere: Ágoston (k), Borsos, Váczi 2, Szöllősi O., Ács P. 2, Varga Sz. 2, Gulyás. Edző: György László.

NEKA: Podoba – Szücs B. 4, Kathi 2, Bugyáki 1, Szepesi 1, Grünfelder, Tóth L. 2. Csere: Mikler K. (k), Kovács T. 7 (3), Török Á. 1, Mészáros M. 1, Kovács D. 4 (2), Gazsó. Edző: Sótonyi László.

Hétméteres: 6/6, ill. 6/5.

Kiállítás: 12, ill. 6 perc.

Piros lap: Török Á. (24.)

Következik: Budakalász–Komló (09. 13., 17.00).