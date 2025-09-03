35 perce
Innentől élesben kell megmutatni: rajtol a Carbonex-Komló
Ugyan öt csapat már túl van egy vagy akár két mérkőzésen is, de hivatalosan ezen a hétvégén rajtol a férfi kézilabda NB I. Ugyanakkor a Carbonex-Komló szurkolóinak sem kell már várni, hiszen csütörtökön 18 órakor a NEKA ellen megkezdi szereplését otthon György László alakulata is.
Komoly változásokon ment át a nyáron a Carbonex-Komló, hiszen érkezett a kapuba Maksym Viunik és Ágoston Áron, valamint mezőnyjátékosnak Vladyslav Dontsov, Abdeldjalil Zennadi, Szöllősi Olivér és Ág Bálint. Őket kellett az elmúlt hetekben a szakmai stábnak a lehető legjobban beépíteni a maradó magba, hogy már a rajt is sikeres lehessen.
– Először is ugye a csapatból hat ember távozott és hat érkezett. Ez két kapus és négy mezőnyjátékos, hét edzőmérkőzést játszottunk, abból öt győzelem, két vereség – foglalta össze röviden a csapat mögött lévő nyarat György László vezetőedző kérésünkre. – Kicsit vegyesek az érzéseim a játék képét tekintve. Hullámzóak voltunk minden egyes meccsen. Voltak nagyon jó szakaszok, de kevésbé jók is a mérkőzéseinkben. A hangsúlyt a védekezésre fektettük, azt próbáltuk erősíteni. Ugyanakkor a tavalyi mérkőzésekből, illetve bajnokságból kiindulva tudjuk nagyon jól, hogy a gólok számát is növelni kell. A felkészülési mérkőzések során előre tudtunk lépni a dobott gólok terén. Bízom benne, ez majd a bajnokságban is megmutatkozik. Ami fontos, hogy sérülések nem hátráltattak bennünket. Amit elterveztünk összességében, azt gondolom, azt véghez tudtuk vinni, bizakodva várjuk a bajnokságot és a kezdést!
A csapatnak valamelyest szokatlan módon csütörtökön este pályán kell már lennie, hiszen a Komlói Bányásznapok péntektől vasárnapig zajlanak, s így foglalt az idő alatt a csarnok is.
– Számomra ez természetes, hiszen a bajnokság első fordulóját ugye a hétvégére írták ki, de látjuk, hogy előrehozott mérkőzések már voltak is – fogalmazott az időpont kapcsán az edző. – A Szeged játszott, a Veszprém, a Gyöngyös, a Fradi, a Balatonfüred is. Mindenki próbálja a lehetőségei szerint lejátszani a mérkőzéseit. Komlón nagyon fontos ez a rendezvény, ami a csarnok foglaltságával jár. Nem hiszem, hogy ez befolyásolja a mérkőzésünk kimenetelét.
Rögtön rivális ellen játszik a Carbonex-Komló
Az első fordulóban a NEKA érkezik Komlóra, amely hasonló célokért megy csatába, mint a Bányász, így gyakorlatilag azonnal rangadóval kezdődik az idény.
– Minden egyes hazai mérkőzésünk borzasztóan fontos, és az évvégi helyezésünket befolyásolja – hangsúlyozta a szakvezető. – Itthon a riválisainkkal szemben nyernünk kell, és azt hiszem, hogy a NEKA rivális számunkra. Körülbelül úgy látom a bajnokságot, hogy nyolc azonos képességű csapat van, amely küzd az NB I.-es tagságért. Nagyon-nagyon fontos ez a mérkőzés a számukra, de ez nem nyomhatja rá a bélyegét a játékunkra! Nem válhatunk görcsössé! Tudjuk, mit akarunk játszani. A lehetőségünkhöz képest azért felkészültünk a NEKA-ra, amely a tavalyi összetételéhez képest erősödött. Bízom benne, hogy tanultunk a tavalyi meccsből, és én sikerre számítok.
A jó rajt eléréséhez a szurkolók támogatása is elengedhetetlen, amivel egy jó szezont is meg lehet alapozni.
– Természetesen, mint mindenkinek, akár egyéni sportág, akár csapatsportágról beszélünk, a szurkolók plusz egy embert jelentenek. Itt Komlón különösen jó hangulatot szoktak teremteni. Bízom benne, hogy most is így lesz. Azon vagyunk természetesen, hogy minél több örömet szerezzünk nekik, minél jobban kiszolgáljuk őket a játékainkkal – zárta szavait.