Innentől élesben kell megmutatni: rajtol a Carbonex-Komló

Komoly változásokon ment át a nyáron a Carbonex-Komló, hiszen érkezett a kapuba Maksym Viunik és Ágoston Áron, valamint mezőnyjátékosnak Vladyslav Dontsov, Abdeldjalil Zennadi, Szöllősi Olivér és Ág Bálint. Őket kellett az elmúlt hetekben a szakmai stábnak a lehető legjobban beépíteni a maradó magba, hogy már a rajt is sikeres lehessen.

György László és a Carbonex-Komló elvégezte azt a munkát, amit nyárra tervezett

Fotó: Kovács Liliána

– Először is ugye a csapatból hat ember távozott és hat érkezett. Ez két kapus és négy mezőnyjátékos, hét edzőmérkőzést játszottunk, abból öt győzelem, két vereség – foglalta össze röviden a csapat mögött lévő nyarat György László vezetőedző kérésünkre. – Kicsit vegyesek az érzéseim a játék képét tekintve. Hullámzóak voltunk minden egyes meccsen. Voltak nagyon jó szakaszok, de kevésbé jók is a mérkőzéseinkben. A hangsúlyt a védekezésre fektettük, azt próbáltuk erősíteni. Ugyanakkor a tavalyi mérkőzésekből, illetve bajnokságból kiindulva tudjuk nagyon jól, hogy a gólok számát is növelni kell. A felkészülési mérkőzések során előre tudtunk lépni a dobott gólok terén. Bízom benne, ez majd a bajnokságban is megmutatkozik. Ami fontos, hogy sérülések nem hátráltattak bennünket. Amit elterveztünk összességében, azt gondolom, azt véghez tudtuk vinni, bizakodva várjuk a bajnokságot és a kezdést!

A csapatnak valamelyest szokatlan módon csütörtökön este pályán kell már lennie, hiszen a Komlói Bányásznapok péntektől vasárnapig zajlanak, s így foglalt az idő alatt a csarnok is.

– Számomra ez természetes, hiszen a bajnokság első fordulóját ugye a hétvégére írták ki, de látjuk, hogy előrehozott mérkőzések már voltak is – fogalmazott az időpont kapcsán az edző. – A Szeged játszott, a Veszprém, a Gyöngyös, a Fradi, a Balatonfüred is. Mindenki próbálja a lehetőségei szerint lejátszani a mérkőzéseit. Komlón nagyon fontos ez a rendezvény, ami a csarnok foglaltságával jár. Nem hiszem, hogy ez befolyásolja a mérkőzésünk kimenetelét.

Rögtön rivális ellen játszik a Carbonex-Komló

Az első fordulóban a NEKA érkezik Komlóra, amely hasonló célokért megy csatába, mint a Bányász, így gyakorlatilag azonnal rangadóval kezdődik az idény.