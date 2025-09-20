szeptember 20., szombat

Sportműsor

52 perce

Sportműsor: a Fradi érkezik a baranyai csapathoz

Puskás Patrik

Visszatérnek az NB II-es futballisták a válogatott szünetet és a kupamérkőzéseket követően. Robog a baranyai premier league, a Carbonex-Komló pedig az FTC csapatát fogadja.

Carbonex-Komló
A Fradit fogadja ezúttal a Carbonex-Komló
Fotó: Kovács Liliána

Szeptember 20., szombat – Zöld-fehér ellenfél érkezik a Carbonex-Komló csapatához

Kézilabda 

K&H Férfi NB I., 3. forduló, Carbonex Komló–FTC–Green Collect, Komló, 18.00.

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 7. forduló, BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny, Kozármisleny, Zugló, 19.00. 

Simple Női Liga NB I., 5. forduló, PMFC–Budaörs, Pécs, PMFC Stadion, 16.00.

Baranya vármegyei I. osztály, 4. forduló, PTE PEAC II.–VSK 11.00., PVSK–Villány TC, Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888, 16.00.

Vízilabda 

OB I/B. 2. forduló, ELTE-BEAC–PTE-PEAC Mighty Bulls, Budapest, 13.00., MATE-GEAC-Mecsek Füszért, Gödöllő, 19.00.

Szeptember 21., Vasárnap – Siófokra látogat a PMFC

Kézilabda 

NB II., Férfi Liga-E csoport, 2. forduló, Siklós KC–Nagyatádi RKC SE, Siklós, 18.00.

Kosárlabda 

Felkészülési mérkőzés, NKA Universitas Pécs–FC Basket Arad, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 15.30.

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 7. forduló, Szentlőrinc SE–Aqvital FC Csákvár, Szentlőrinc SE Sporttelep, 16.00. 

Férfi NB III., Dél-nyugat, 8. forduló, BFC Siófok–PMFC, Siófok, Siófok Városi Stadion, 16.00., PTE-PEAC–Paksi FC II., Pécs, PMFC Stadion, 16.00. 

Baranya vármegyei I. osztály, 4. forduló, Nagykozár KSE–Sport36 Komlói Bányász, 16.00.

