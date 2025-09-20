52 perce
Sportműsor: a Fradi érkezik a baranyai csapathoz
Visszatérnek az NB II-es futballisták a válogatott szünetet és a kupamérkőzéseket követően. Robog a baranyai premier league, a Carbonex-Komló pedig az FTC csapatát fogadja.
Szeptember 20., szombat – Zöld-fehér ellenfél érkezik a Carbonex-Komló csapatához
Kézilabda
K&H Férfi NB I., 3. forduló, Carbonex Komló–FTC–Green Collect, Komló, 18.00.
Labdarúgás
Merkantil Bank Liga NB II., 7. forduló, BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny, Kozármisleny, Zugló, 19.00.
Simple Női Liga NB I., 5. forduló, PMFC–Budaörs, Pécs, PMFC Stadion, 16.00.
Baranya vármegyei I. osztály, 4. forduló, PTE PEAC II.–VSK 11.00., PVSK–Villány TC, Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888, 16.00.
Vízilabda
OB I/B. 2. forduló, ELTE-BEAC–PTE-PEAC Mighty Bulls, Budapest, 13.00., MATE-GEAC-Mecsek Füszért, Gödöllő, 19.00.
Szeptember 21., Vasárnap – Siófokra látogat a PMFC
Kézilabda
NB II., Férfi Liga-E csoport, 2. forduló, Siklós KC–Nagyatádi RKC SE, Siklós, 18.00.
Kosárlabda
Felkészülési mérkőzés, NKA Universitas Pécs–FC Basket Arad, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 15.30.
Labdarúgás
Merkantil Bank Liga NB II., 7. forduló, Szentlőrinc SE–Aqvital FC Csákvár, Szentlőrinc SE Sporttelep, 16.00.
Férfi NB III., Dél-nyugat, 8. forduló, BFC Siófok–PMFC, Siófok, Siófok Városi Stadion, 16.00., PTE-PEAC–Paksi FC II., Pécs, PMFC Stadion, 16.00.
Baranya vármegyei I. osztály, 4. forduló, Nagykozár KSE–Sport36 Komlói Bányász, 16.00.