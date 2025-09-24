szeptember 24., szerda

Labdarúgás

3 órája

Címeres mezben is beköszönt a PMFC tehetsége

Bama.hu
Címeres mezben is beköszönt a PMFC tehetsége

Forrás: MLSZ

Kezdőként lépett pályára a PMFC tehetsége, gyánó Marcell az U17-es magyar labdarúgó-válogatottban, amely Jeremiás Gergő szövetségi edző irányítása mellett 3–2-re legyőzte Üzbegisztán a Telkiben rendezett felkészülési mérkőzésen.

Az első félidőben Vincze és Gyánó vette be a vendégek kapuját. A pécsi tehetség a 32. percben egy pontos beadást váltott gólra.

A fordulást követően Üzbegisztán szépített, Ahrobek volt eredményes, de Somfalvi tizenegyesből visszaállította a kétgólos különbséget a mieink javára.
A 72. percben percben aztán Laziz is betalált a magyar kapuba, amivel izgalmassá tette a találkozó végét. Ekkor Gyánó már nem volt a pályán. Több találat végül már nem esett, így a mieink örülhettek.

A két együttes csütörtökön ismét összecsap a Telki Edzőközpontban, amely újabb lehetőséget kínál a szakmai stábnak a keret formálására és a játékosok teljesítményének értékelésére az Eb-selejtezőkre készülve.

