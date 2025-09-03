Csak a Fradi kapusa végzett a pécsi előtt

A napokban tartották a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) Díjátadó Gáláját, amelyen a PMFC női csapatának kapusa, is nagyon közel került a csúcshoz. Chandra Bednar a második helyen végzett Milica Kostic (FTC-Telekom) mögött a szakemberek szavazása alapján. A jelöltek listáját többek között a női NB I.-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottságának tagjai alakították ki. A pécsiek hálóőre az eseményen a legjobb külföldön játszó magyar játékosnak megválasztott, a magyar válogatott írek elleni szombati, valamint portugálok elleni keddi vb-selejtezőjére haza érkező Szoboszlai Dominikkel is készített közös fotót az eseményen.