Triatlon

1 órája

Csillant az ezüstérm Törökországban

Címkék#Bicsák Bence#Törökországban#Max Studer

Bama.hu

Újra csillagként ragyogott Bicsák Bence a törökországi Isztambulban megrendezett Európa-bajnokságon.
A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola erőssége remekelt versenyszámában, kitűnően osztotta be erejét, s ennek következtében egy fantasztikus futással egészen a második helyig küzdötte fel magát, amit senkinek sem sikerült elvennie tőle. 

Ezzel Bicsák egy újabb ezüstöt szerzett gyűjteményébe, korábbi kiváló eredményei mellé, s így nyugodtan és boldogan kezdheti meg két hónapos pihenőjét.
A többi magyar sportoló is mindent megtett, ami kitelt tőle. Kiss remekül kezdett az úszás során, ám később visszább esett a mezőnyben. Dévay szökési kísérlettel próbálkozott, amely nem lett eredményes, Dobi pedig esése után is befejezte a versenyt.

TRIATLON EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Férfi mezőny: Max Studer (Svájc) 1:44:18, 2. Bicsák Bence 1:44:39, 3. Panajotisz Bitadosz (Görögország) 1:44:52, …21. Dévay Zsombor 1:47:05, …30. Kiss Gergely 1:49:13, …45. Dobi Gergő 1:54:14.

 

