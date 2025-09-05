Csúcsrangadó következik: máris összecsap a két rivális

szeptember 5., péntek

Igazi baranyai csúcsrangadóval folytatódik a hétvége, a válogatott szünet alatt is érdemes lesz figyelni a focicsapatokat. Azt követően, hogy múlt héten kezdetét vette a baranyai elsővonal, s nézőiket elkényezetették a visszaérő együttesek, robog tovább a szezon.

Szeptember hatodikán szombaton négy összecsapás kerül megrendezése. A sort a Bólyi SE nyitja  a PEAC II. ellen (15.00), majd Alpassport Siklós–Villány TC kerül a terítékre. A hétvége első napján találkozik egymással a tavalyi ezüstérmes Komló, a címvédő Moháccsal, ami már önmagában rengeteg izgalmat rejteget magában. A második forduló első játéknapját a Sellye Szentlőrinc II. zárja a PVSK ellen (17.00).

Vasárnap további egy mérkőzést rendeztek, ahol a remekül kezdő Nagykozár fogadja a Harkány együttesét (17.00).
Remek párosításokkal folytatódik tehát a hétvége, s még sok kérdés van, amelyre választ adhat a csapatok a második fordulóban. 

