A pécsi szívgyógyász Rátgéber Lászlóval együttműködve tenne a pécsiek egészségért

Nemrég tette közzé a közösségi oldalán dr. Cziráki Attila, a pécsi szívgyógyász professzor, hogy dr. Rátgéber Lászlóval, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjével is egyeztet egy projektről, amivel a pécsi emberek fizikai és mentális egészségenek megőrzéséért tenne. Egy olyan programon dolgoznak, amely a hobbi kosárlabdázás szerepét vizsgálja, mérhető paraméterek felhasználásával, a legkülönbözőbb korosztályok fizikai és mentális egészségállapotának változására.

Dr. Cziráki Attila kezébe csapott dr. Rátgéber László is

A pécsi szívklinika igazgatója nagy terveket szeretne megvalósítani a város összefogásával, hiszen már lapunknak is beszélt róla, hogy az álma egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.