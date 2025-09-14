31 perce
A pécsi szívgyógyász Rátgéber Lászlóval együttműködve tenne a pécsiek egészségért
Nagy tervekben gondolkodnak. Dr. Cziráki Attila és dr. Rátgéber László együtt dolgoznának a pécsiek egészségéért.
Nemrég tette közzé a közösségi oldalán dr. Cziráki Attila, a pécsi szívgyógyász professzor, hogy dr. Rátgéber Lászlóval, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjével is egyeztet egy projektről, amivel a pécsi emberek fizikai és mentális egészségenek megőrzéséért tenne. Egy olyan programon dolgoznak, amely a hobbi kosárlabdázás szerepét vizsgálja, mérhető paraméterek felhasználásával, a legkülönbözőbb korosztályok fizikai és mentális egészségállapotának változására.
A pécsi szívklinika igazgatója nagy terveket szeretne megvalósítani a város összefogásával, hiszen már lapunknak is beszélt róla, hogy az álma egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.
Dr. Cziráki Attila a női kosárlabdát is nagy figyelemmel követi
„Ez a pécsi projekt a „Kosárlabdázás az Egészségért” címet viseli, elindítására készen állunk. Ugyancsak közös érdekünk a Tanár Úrral, hogy a pécsi női kosárlabdát még ebben a bajnoki idényben visszahelyezzük Európa térképére. Ezáltal a pécsi polgárok ismét önfeledten, egymást nyakába borulva ünnepelhetnek a Széchenyi téren bajnoki- és kupagyőzelmet és „Final Four” eredményeket.” – olvasható még a Facebook-posztban.