Kézilabda
2 órája
Egy igazi tündérmesét élhet át a baranyai lány
A jelenleg a Vác csapatát erősítő Afentaler Sára bekerült a világbajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott bő keretébe. A játékos, aki Siklóson kezdte pályafutását, megfordult azóta többek között a Székesfehérvár és a Győr együttesében is jelenlegi állomáshelyét megelőzően.
Sérüléseit követően egy igazi tündérmesét élhetne így át a baranyai sportoló. Golovin Vlagyimir mindenesetre megadta a bizalmat Afentalernek, s már csak rajta múlik, hogy bizonyítson, helye van a válogatott szűk keretében is.
