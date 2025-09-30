szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kézilabda

2 órája

Egy igazi tündérmesét élhet át a baranyai lány

Címkék#Győr#Afentaler Sára#Székesfehérvár

Bama.hu

A jelenleg a Vác csapatát erősítő Afentaler Sára bekerült a világbajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott bő keretébe. A játékos, aki Siklóson kezdte pályafutását, megfordult azóta többek között a Székesfehérvár és a Győr együttesében is jelenlegi állomáshelyét megelőzően. 

Sérüléseit követően egy igazi tündérmesét élhetne így át a baranyai sportoló. Golovin Vlagyimir mindenesetre megadta a bizalmat Afentalernek, s már csak rajta múlik, hogy bizonyítson, helye van a válogatott szűk keretében is. 

