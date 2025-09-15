Egy nemzet gyászol: Elhunyt a Pécsről indult, tragikus sorsú olimpikon

Hatvanéves korában elhunyt Lénárt Ferenc, Eb-bronzérmes súlyemelő, aki férfi 56 kilogrammban képviselte a piros-fehér-zöld színeket az 1992-es olimpián, tette közzé a gyászhírt honlapján a hazai sportági szövetség.

Pár éve a teol.hu írt hosszabban a sportolóról, akinek egészen fiatalon rossz lapokat osztott a sors. Pécsett, állami gondozásban nőtt fel két bátyjával, s itt is kezdett el sportolni. Már az 1988-as szöuli olimpiára is kivitték, de aztán az uránbányák megszűnésével, s a sporttámogatás csökkenésével új otthon után kellett néznie. Ekkor igazolt Szekszárdra. Pályafutása 1993-ban fejeződött be, pár évvel később már nem volt hová hazamennie.

Az 1992-es barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett. Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben, összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117,5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki.