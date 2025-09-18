Ekkor ugranak először medencébe a pécsiek

Szeptember 21-én veszi kezdetét Szingapúrban a Paraúszó Világbajnokság, ahol a több mint 600 sportoló között ott lesz a 6 fős magyar delegáció is. Ezen felül a hat főből, három pécsi együttesben szereplő úszó a magyar keretben. Konkoly Zsófia és Iván Bence, a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola versenyzői, míg Hotz Csenge a Pécsi Vörös Meteor Sportköré.

Utóbbit láthatják először a nézők szeptember 22-én a 200 m vegyes versenyszámában, míg Iván (200m SM 6vegyes) és Konkoly (100m pillangó S9) 23-án úszik először a világversenyen.