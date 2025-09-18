szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

1 órája

Ekkor ugranak először medencébe a pécsiek

Címkék#PSN Zrt#Paraúszó Világbajnokság#Pécsi Sportiskola

Puskás Patrik

Szeptember 21-én veszi kezdetét Szingapúrban a Paraúszó Világbajnokság, ahol a több mint 600 sportoló között ott lesz a 6 fős magyar delegáció is. Ezen felül a hat főből, három pécsi együttesben szereplő úszó a magyar keretben. Konkoly Zsófia és Iván Bence, a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola versenyzői, míg Hotz Csenge a Pécsi Vörös Meteor Sportköré.

Utóbbit láthatják először a nézők szeptember 22-én a 200 m vegyes versenyszámában, míg Iván (200m SM 6vegyes) és Konkoly (100m pillangó S9) 23-án úszik először a világversenyen.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu