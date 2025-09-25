szeptember 25., csütörtök

Kosárlabda

27 perce

Elérkezik a pillanat, amire egész nyáron vártál: rajtol a pécsi kosárcsapat

Kvanduk Bence
Elérkezik a pillanat, amire egész nyáron vártál: rajtol a pécsi kosárcsapat

Fotó: Kovács Liliána

A szakmai stábok számára elfogyott az idő. Szombaton már rajtol a férfi kosárlabda NB I., így Bojan Szalatics együttesének, az NKA Universitas Pécsnek is már élesben kell bizonyítania. 

Az akadémisták nagy reményekkel, ugyanakkor némi bizonytalanság mellett indulhatnak csatába. Egyfelől azt követően, hogy tavaly az alapszakaszban nem sikerült befutnia a gárdának az első nyolcba, ezt idén egész biztosan teljesíteni akarják. Pláne úgy, hogy egy évvel korábban ott voltak a legjobb nyolcban. Ugyanakkor a nyár folyamán mindenkinek a kerete változott, így jó néhány fordulónak le kell futnia, amire kiderül, ki hova próbálhat meg befurakodni.

Az első csata szombaton 18 órától mindenesetre keménynek ígérkezik Körmenden. A kérdés talán csak az, hogy ki fog ki majd jobb napot, s kinek sikerült jobban az alapozás.

