Eljött az idő: újra tétmeccset játszanak a pécsi lányok

Kezdetét veszi a versenyfutás az NKA Universitas Pécs számára.

Puskás Patrik

Szeptember 27-én szombaton csatába szállnak a pécsi lányok is a női NB I A. csoportjában.Eljött az ideje, hogy új kosárlabdaidény is kezdetét vegye. Zseljko Djokic csapata erősebb, mint valaha, s ha ez nem lenne elég, éhesek is a sikerre olyannyira, hogy tavalyi kiváló szereplésüket is túlszárnyalnák.

Első ellenfelük a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia gárdája lesz, amely ellen rögtön meg is szerezhetik első győzelmüket a remekül sikerült felkészülést követően. 
A vendégben zajló találkozón bemutatkozhatnak tétmeccsen az új igazolások, illetve érdekes lehet figyelni a nyarat remek sikerrel záró Rátkai Eszter teljesítményét is többek között.

