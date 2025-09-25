1 órája
Eljött az idő: újra tétmeccset játszanak a pécsi lányok
Kezdetét veszi a versenyfutás az NKA Universitas Pécs számára.
Szeptember 27-én szombaton csatába szállnak a pécsi lányok is a női NB I A. csoportjában.Eljött az ideje, hogy új kosárlabdaidény is kezdetét vegye. Zseljko Djokic csapata erősebb, mint valaha, s ha ez nem lenne elég, éhesek is a sikerre olyannyira, hogy tavalyi kiváló szereplésüket is túlszárnyalnák.
Első ellenfelük a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia gárdája lesz, amely ellen rögtön meg is szerezhetik első győzelmüket a remekül sikerült felkészülést követően.
A vendégben zajló találkozón bemutatkozhatnak tétmeccsen az új igazolások, illetve érdekes lehet figyelni a nyarat remek sikerrel záró Rátkai Eszter teljesítményét is többek között.