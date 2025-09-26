szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Labdarúgás

2 órája

Elkezdhet szétszakadni a mezőny az első vonalban

Címkék#Villány TC#Sport36 Komlói Bányász#Alpassport Siklós

Puskás Patrik

Halad tovább a vármegyei I. osztály, már az 5. fordulót tapossák az alakulatok a 2025/26-os idény küzdelmeiben. Szombaton a címvédő, s már egyben ismét bajnokaspiráns Mohácsi TE, a még nyeretlen Bólyt fogadja. Szintén szombaton a Villány TC, a PEAC PTE II. ellen lép pályára egy olyan mérkőzésen, amely a dobogóhoz közeledésről szólhat majd. 

A Komló kötelező győzelmet aratna a Siklóst fogadva, míg a legnagyobb csata a VSK Sellye–Nagykozár KSE rangadója lehet. Vasárnap egy mérkőzést rendeznek még pluszban, ahol megküzdhet egymással egy kiegyensúlyozott találkozón a Gyógyfürdő Harkány és a PVSK. Sok mindenről dönthet ez a forduló is, s elkezdhet szétválni a mezőny.

VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

Szeptember 27., szombat: Mohácsi TE 1888–Bólyi SE, Villány TC–PEAC II, Sport36 Komlói Bányász–Alpassport Siklós, VSK Sellye–Nagykozár KSE (16.00).

Szeptember 28., vasárnap:  Gyógyfürdő Harkány–PVSK (16.00)

