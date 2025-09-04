Labdarúgás
Elvesztette csapatkapitányát a HR-Rent Kozármisleny
Fotó: Kovács Liliána
Hosszú időszakra kiesett a közös munkából a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatának kapitánya, Gajág Gergő. A klub hivatalos oldalán található információk szerint a védelem oszlopa a napokban kulcscsonttörést szenvedett, s így műtét, valamint egy hosszabb felépülés vár rá. Az őszi szezonban így várhatóan már nem lép pályára. Ez hatalmas veszteség a nyáron szinte teljesen újjáépített együttesnek, amely ebben az idényben még nem tudott mérkőzést nyerni a másodosztályban.
