Labdarúgás

1 órája

Elvesztette csapatkapitányát a HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
Elvesztette csapatkapitányát a HR-Rent Kozármisleny

Fotó: Kovács Liliána

Hosszú időszakra kiesett a közös munkából a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatának kapitánya, Gajág Gergő. A klub hivatalos oldalán található információk szerint a védelem oszlopa a napokban kulcscsonttörést szenvedett, s így műtét, valamint egy hosszabb felépülés vár rá. Az őszi szezonban így várhatóan már nem lép pályára. Ez hatalmas veszteség a nyáron szinte teljesen újjáépített együttesnek, amely ebben az idényben még nem tudott mérkőzést nyerni a másodosztályban.

