„Ember legyen a talpán, aki ezen történések után tiszta fejjel tud pályán lenni”

Sok hibát vétett a labdarúgó NB II. 6. fordulójában a HR-Rent Kozármisleny, s végül 4–0-ra kikapott a Vasastól.

Pinezits Máté, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Az első félidőben rossz karakterrel, férfiatlanul futballoztunk, amit meg is büntetett az amúgy nagyon jó minőségű ellenfél. Nem akarok mentségeket keresni, magunk számára tettük ilyenné a mérkőzést. Hangsúlyozom, hogy nem mentségül, de ember legyen a talpán, aki az előző két hétnek, vagy akár csak a tegnapi napnak a történései után tiszta fejjel tud végig a pályán lenni. Nekünk most az a dolgunk, hogy a következő egy-két hétben lelkileg töltődjünk!