Érmek sorát hozták haza a baranyai sportolók

Kersincs Antal, a Vasút dzsúdósainak szakmai vezetője értékelt: – Ez a rendezvény a Diák „A” korosztálynak Országos Bajnokság volt, ahol Járányi Bíborka (+56 kg ) súlycsoportjában a legeredményesebb volt, így Országos bajnok lett. Ezen kívül, még három második, és négy bronzérmet is szereztünk. Nagyon szép eredmények ezek, és azt kell mondanom, hogy a fiataljaink nagyon elszántan és határozottan harcoltak ezen a tradicionális kupán. Ez jó jel az előttünk álló időszakra nézve, hiszen továbbra sem állunk meg, sorra következnek további versenyek.

Több súly és korcsoportban is taroltak baranyai sportolók

PVSK és Mohács dobogósok:

1. helyezett: Járányi Bíborka +56kg (PVSK)

2. helyezett: Tóth Bence -45kg, Kelemen Antónia -44kg, Köbli Miklós, -42kg, Máj Veronika -63kg (PVSK), Bachesz Rita -63kg (Mohács)

3. helyezett: Ponoczky Arnold -45kg, Lakatos Bende -55kg, Sólyomvári Kolos -35kg, Kerekes Jonatán -50kg (PVSK), Fabu Örs -36kg (Mohács)