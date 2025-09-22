Érmekkel tértek haza a pécsi kiválóságok

A PVSK versenyzői a veszprémi rövidtávú és rövidtávú váltó ob-n remekeltek. Egyéniben Benke-Somorjai Dávid (F20A) bajnoki címet szerzett, Jánosi Tímea (N18A) bronzérmes lett, Baumholczer Máté (F21A) és Viniczai Ferenc (F60A) 4., Pretz Attila (F16A) és Faragó-Szemák Zsuzsanna (N35A) 5., Ijjász István (F85A) 6. helyen végzett. Váltóban is összejött egy bronz a V105A (Turcsán Gábor, Péley Dorottya, Vonyó Péter) csapatnak. A jobban szereplő V14A (Laki Ilona, Farkas Ákos, Benke-Somorjai Ábel, Jagasics Lívia Anna) és a V18A (Farkas Kata, Laczik Keve, István Ágoston, Jánosi Tímea) gárda 4., a másik V14A-s (Rácz Léna, Topán Gellért, Zánkay Domonkos, Görföl Ráhel) együttes 8. helyen zárt.