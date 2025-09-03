szeptember 3., szerda

Cselgáncs

2 órája

Európa-bajnokságra tart Kenderesi

Címkék#PVSK#Pozsonyban#Junior Európa-bajnokság

Szeptember negyedikén elstartol a kontinenstorna, ahol 100 kilogrammos súlycsoportban részt vesz a Vasút kiválósága is.

Puskás Patrik

Csütörtökön megkezdik küzdelmeiket a magyar cselgáncsozók a Pozsonyban megrendezésre kerülő Junior Európa-bajnokságon. 

Kenderesi Péter a PVSK kiemelkedő képességű sportolója két alkalommal léphet tatamira a versenyen. Előbb szombaton a 100 kg-sok között képviseli a magyar küldöttséget Kenderesi, majd vasárnap a vegyes csapatbajnokság alkalmával is versenybe száll.

Kenderesi, akinek kisebb sérülések nehezítették felkészülését, úgy érzi, hogy jó formában van, s szeretne minél jobban teljesíteni az erős mezőnyben. 

– Jól érzem magam, bár a Pakson szerzett kisebb sérülésem még érzékeny, de tudtam edzeni. Esélyeket nem tudok mondani mivel itt már nagyon hasonló mindenki szintje. Itt az dönt majd, hogy ki tud fejben ott lenni, és összességében jobban koncentrálni. Jelenleg 21-en vagyunk, ebből nagyon sokan odaérhetnek, nem lesz egyszerű senkinek, így nekem sem. – fogalmazott a sportoló, aki remek lehetőség előtt áll, s ezzel is a felnőtt világkupára hangolódhat.

 

