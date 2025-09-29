szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

22 perce

Ez magáért beszél: átlagban öt gól esett meccsenként

Címkék#Sport36 Komlói Bányász II#Mágocs VSK#Szabadszentkirályi SE

Puskás Patrik

Már a harmadik forduló ért véget a Baranya vármegyei III. osztályban. Ismét hozták az extrát a csapatok, átlagban a három csoportban 5 gól születetett meccsenként. Ezek közül kiemelkedett a Komló és a Palotabozsok 9–0-ás sikere.

CZIBULKA–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Mágocs VSK–Sásd VSK 1–1, Hosszúhetény–Újpetre KSE 2–5, Sport36 Komlói Bányász II–MUSE Szászvár  9–0, Bányász TC–Orfűi KSE 4–6, ESE Hidas–Bogád Pogány SE 1–3.

Dobogósok: 1. Újpetre (+5) 7, 2. Sásd (+2) 7, 3. Egerág (+5) 6.

CSÍK–CSOPORT

EREDMÉNYEK: Mozsgói SE–BFA Szigetvár 0–3, Pogány Bogád SE–Szabadszentkirályi SE 1–1, Gyód SK–Kökény SC 2–0, Vajszlói KSK–Baksai SE 1–2, Szalánta Hunyadi SE–Pellérd SE 0–3.

Dobogósok: 1. Szigetvár (+27) 9, 2. Szabadszentkirály (+10) 7, 3. Vajszló (+6) 6.

DÁRDAI–CSOPORT

Eredmények: Olasz Község 2022 SE–Borjádi SE 3–0, Báta  KSE–Töttös SE 2–4, Görcsönydobokai SE–Palotabozsok SE 0–9, Lippói KSE–Szársomlyó SE 0–2, Kölkedi SE–DSE 10–1.

Dobogósok: 1. Palotabozsok (+23) 9, 2. Kölked (+15) 7, 3. Babarc (+15) 6.

