Labdarúgás

55 perce

Ez nagyon fog fájni később: a ráadásban összehozott büntető miatt bukott a PMFC

Címkék#NB III#labdarúgás#PMFC

Kvanduk Bence
Ez nagyon fog fájni később: a ráadásban összehozott büntető miatt bukott a PMFC

Fotó: Kovács Liliána

Egy nem túl mozgalmas mérkőzést játszott a labdarúgó NB III. 7. fordulójában a PMFC a Balatonlelle vendéglátójaként. Az első játékrészben egy vendég kapufán, s az azt megelőző Helesfay védésen, valamint egy Jásper lövésen kívül nem sok mindent lehetett feljegyezni.

A fordulás és a hazai cseréket követően már veszélyesebbnek tűnt a Pécs, s Hegedűséknek több ígéretes kísérlete is volt, de a ráadásban egy büntetővel a Balatonlelle nyert.

PMFC–Balatonlelle 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 7. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 400 néző. 
PMFC: Helesfay – Galacs (Berekali, 82.), Ikonomou, Polyák, Németh M – Bachesz – Beke (Varga D., a szünetben), Jásper, Bukovics (Hegedűs, a szünetben), Helesh (Horváth P., 62.) – Csörgő R. (Orbán K., 62.). Vezetőedző: Vas László.
Gólszerző: Borbély (90+2. – büntetőből).

 

