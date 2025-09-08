Atlétika
2 órája
Ezüstérem és egyéni csúcs a világ legnagyobb versenyén
Vasárnap rendezték Budapesten a valaha volt legnagyobb félmaratoni versenyt, ahol több mint 20 ezer futó mellett állt rajtjoz a PVSK csillaga Lomb Ádám. A 40.Wizz Air Budapest futamot Karsai Gábor 1:04.03-es idővel zsebelte be a magyarok közül, Lomb pedig 1:04.41-es egyéni csúccsal másodikként szelhette át a célvonalat.
Noha a verseny végét riválisa jobban bírta, büszke lehet magára a Vasút sportolója, mivel lenyűgöző eredményt ért el, melyben nagy szerepe volt edzőjének, Freier Balázsnak is.
