Fiatal támadó gólja döntötte el a baranyai rangadót

A 3. forduló vasárnap este a Harkány–Siklós fürdővárosi rangadóval zárult. Mindkét gárda nyeretlenül érkezett az összecsapára, ahol a hazaiak tudtak előnybe kerülni Tavali Martin 33. percben szerzett találatának hála. Noha mindent megtett a Siklós, újabb gól már nem született, s a találkozón, így hazai siker született., mely egyben a Harkány első pontjait is jelentette a 2025/26-os idényben.

Gyógyfürdő Harkány–Alpassport Siklós 1–0 (1–0)

Harkány: Szabó – Fischer, Kelemen M., Mozsgai (Tar P., 92.), Csernyánszky – Vida, Körmendi, Tar A. – Pásztor (Zvonaric, 85.), Molnár (Gergics , 70.), Tavali (Stefani, 81.). Vezetőedző: Szabó Zsolt.

Siklós: Vekkeli – Rencsevics (Gyimesi, 46.), Látschám, Hornyák, Kozma– Faragó, Kelemen F., (Almási, 37.), Pólics (Jovánovics, 86.), Kauffmann, Könyvásó – Rein (Szabó, 42.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Tavali (33.)