Gálameccset rendeznek Szigetváron

Jótékonysági eseményre látogathatnak ki a nézők szeptember 6-án szombaton a Szigetvári futballpályánál. Egy gálamérkőzés keretei között a Szigetvári Öregfiúk összemérik erejüket a Médiaválogatottal. Utóbbi együttesben többek között Katus Attila, Koller Krisztián vagy Bojan Lazic is szerepel. A Zrínyi nap keretein belül lezajló, a labdarúgást és a sportszerűséget népszerűsítő esemény, egyben az elhunyt sportolók tiszteletéért is zajlik majd.