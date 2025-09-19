Harmincöt éve csapott össze a Manchester United és a PMSC – Lovász Ferenc idézte fel az estét az Álmok Színházából

Nagy várakozás előzte meg a Magyar Kupa-győztes PMSC első Kupagyőztesek Európa-kupája mérkőzését Garami József vezetésével, hiszen a piros-feketéknek rögtön az angol foci egyik fellegvárába, a Manchester United otthonába, az Old Traffordra kellett elutaznia, s megütköznie Sir Alex Ferguson legénységével.

Palaczkinak nagyon keményen kellett védekeznie a Manchester United sztárjai ellen Garami József utasítására

Fotó: Ross Kinnaird - EMPICS/Getty Images

– Megtapasztaltuk, hogy kelet-európaiként tekintettek ránk – idézte fel kérésünkre Lovász Ferenc. – Gyakorlatilag mi egy ismeretlen csapat voltunk számukra, aminek ki se tudták mondani a nevét, „pekszi munkasznak” hívták. Viszont az meglepő volt, hogy egy műsor­újsággal jelentek meg, amiben gyönyörűen össze volt foglalva minden játékosképessége, erényei, erősségei, ki hány mérkőzésen hány gólt lőtt, miért kell vele vigyázni, figyelni rá. Rendkívül látványos volt. Ennek nagyon örültünk. Érdekes volt az is, hogy amikor mentünk be a pályára, edzésre, a mérkőzést megelőző két órában még próbáltak a riporterek kérdezgetni minket, mit tudunk a Manchester United-ről, kiket ismerünk.

Hírnevéhez méltón futballozott a Manchester United, hiába volt aprólékos Garami József

A mérkőzés végül 2–0-s hazai győzelemmel zárult, a pécsiek mégis büszkén tekinthetnek vissza.

– Akkor az egy nagyon jó, sikeres túra volt, mert hát nem kaptunk ki nagyon – folytatta nevetve. – Elég szoros eredményt értünk el. Arra is emlékszem, hogy Garam Józsi bácsi ugye mindig fölkészült az ellenfelekből, és ez ekkor is így volt. Mivel ő orosz-testnevelés szakos tanár volt, az angol nem volt az erőssége, de szerzett Magyarországon olyan angolul tudó embereket, akik a neveket legalább elmondták neki.

Ahogy egy magyar csapat ellen, úgy itt is mindenkit feltérképezett, és a taktikánál felsorolta őket, a Paul Ince-től kezdve, a Beardsmore-n keresztül mindenkiről mondott valamit. Kicsit mosolyogtunk, mert a kiejtése nem volt jó, de gyakorlatilag minden elemében rendben volt, amit előadott nekünk, és elmondta, hogy ki mire figyeljen.

Nagyon bekezdett a Manchester a PMSC ellen

Neil Webbék hatalmas lelkesedéssel kezdtek. Tudták, hogy a PMSC ellen az első perctől óriási intenzitással kell játszaniuk, s végig fenn is tartották ezt.