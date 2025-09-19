38 perce
Harmincöt éve csapott össze a Manchester United és a PMSC – Lovász Ferenc idézte fel az estét az Álmok Színházából
Harmincöt éve játszotta története egyik legjelentősebb találkozóját a Pécsi MSC. Garami József legénysége az Álmok Színházában 1990. szeptember 19-én csapott össze a később az egész KEK-et megnyerő angol óriással, a Manchester United-del.
A PMSC játékosai, így Bérczy sem hagyott sok levegőt Phelannéknak
Fotó: Ross Kinnaird - EMPICS/Getty Images
Nagy várakozás előzte meg a Magyar Kupa-győztes PMSC első Kupagyőztesek Európa-kupája mérkőzését Garami József vezetésével, hiszen a piros-feketéknek rögtön az angol foci egyik fellegvárába, a Manchester United otthonába, az Old Traffordra kellett elutaznia, s megütköznie Sir Alex Ferguson legénységével.
– Megtapasztaltuk, hogy kelet-európaiként tekintettek ránk – idézte fel kérésünkre Lovász Ferenc. – Gyakorlatilag mi egy ismeretlen csapat voltunk számukra, aminek ki se tudták mondani a nevét, „pekszi munkasznak” hívták. Viszont az meglepő volt, hogy egy műsorújsággal jelentek meg, amiben gyönyörűen össze volt foglalva minden játékosképessége, erényei, erősségei, ki hány mérkőzésen hány gólt lőtt, miért kell vele vigyázni, figyelni rá. Rendkívül látványos volt. Ennek nagyon örültünk. Érdekes volt az is, hogy amikor mentünk be a pályára, edzésre, a mérkőzést megelőző két órában még próbáltak a riporterek kérdezgetni minket, mit tudunk a Manchester United-ről, kiket ismerünk.
Hírnevéhez méltón futballozott a Manchester United, hiába volt aprólékos Garami József
A mérkőzés végül 2–0-s hazai győzelemmel zárult, a pécsiek mégis büszkén tekinthetnek vissza.
– Akkor az egy nagyon jó, sikeres túra volt, mert hát nem kaptunk ki nagyon – folytatta nevetve. – Elég szoros eredményt értünk el. Arra is emlékszem, hogy Garam Józsi bácsi ugye mindig fölkészült az ellenfelekből, és ez ekkor is így volt. Mivel ő orosz-testnevelés szakos tanár volt, az angol nem volt az erőssége, de szerzett Magyarországon olyan angolul tudó embereket, akik a neveket legalább elmondták neki.
Ahogy egy magyar csapat ellen, úgy itt is mindenkit feltérképezett, és a taktikánál felsorolta őket, a Paul Ince-től kezdve, a Beardsmore-n keresztül mindenkiről mondott valamit. Kicsit mosolyogtunk, mert a kiejtése nem volt jó, de gyakorlatilag minden elemében rendben volt, amit előadott nekünk, és elmondta, hogy ki mire figyeljen.
Nagyon bekezdett a Manchester a PMSC ellen
Neil Webbék hatalmas lelkesedéssel kezdtek. Tudták, hogy a PMSC ellen az első perctől óriási intenzitással kell játszaniuk, s végig fenn is tartották ezt.
– Rendkívül izgalmas volt! Nagyon fura volt a stadion, hatalmas a Magyarországon látottakhoz képest. Hát a talaja is szenzációs volt. Egy ilyen pályán játszani villanyfényben, óriási dolog. Magyarországon is, amikor egy villanyfényes mérkőzésen játszottunk, teljesen más hangulata volt az embernek. A napszak is hozzáadott. Este vagy késő délután valahogy a teljesítőképesség egy kicsit erősebbnek érződött. A stadion hangulata is hozzáadott, összehasonlíthatatlan volt a magyar pályákéval. Elképesztő katlan. A nézők is nagyon közel voltak hozzánk, felfokozott hangulatú volt az egész meccs, a United pedig elképesztően nyomott. Nem tudom, van-e statisztika arról, hogy hány százalékban birtokoltuk a labdát, de szerintem közelít a 70–30, 80–20 százalékhoz a fölényük – emlékezett vissza.
– A kapu mögött az Old Traffordon hirtelen lejteni kezd a fű, ami legalább olyan 30-50 centiméter mélységet jelent, ahogy leível. Hát a mérkőzésen többször oda begurultunk. Egy szögletnél, egy becsúszásnál, egy mentésnél vagy egy beadásnál, ahogy kifordul az ember, kigurul. Hát ott nem kigurultunk, hanem le a pályáról a hirdetőtáblákhoz.
Irdatlan nagy gólt lőtt Blackmore
Az első találat a 9. percben esett a találkozón, Clayton Blackmore elképesztően jól találta el 20 méterre és balra a kaputól a labdát jobb külsővel, s az védhetetlenül, kifelé tekeredve zúgott a kapu bal oldalába.
– Boci mondta is utána, hogy egyszerűen olyan gyorsan jött a labda, és annyira szitált a levegőben, hogy nem tudott rá reagálni. Egyébként a labda is más volt, mint amivel mi játszottunk. Nyilván már minden évben van az UEFA-nak új labdája, nem ugyanazokkal játsszák a nemzetközi kupameccseket, mint a spanyol vagy a magyar bajnokságban. Akkor meg jócskán eltért az a labda minőségben meg sebességben is a megszokottól. Iszonyú nagy gól volt. Józsi bácsi úgy jellemezte Blackmore-t, hogy fiatal, feltörekvő játékos, aki az előző szezonban nem nagyon játszott, most viszont berakták, és hozza a formát, úgyhogy vigyázzunk rá. Gyors fiatal, erős, erőszakos, a támadók védekezzenek ellene.
Rendkívül nehéz volt felvenni a ritmust
Persze nem csak a körítés, a pálya, a hangulat és a labda volt más, a játék is más ritmusban folyt.
– Rendkívül gyors volt a játék a magyar viszonyokhoz képest. Sokkal gyorsabban ment a labda, a passzok, a sebesség, a futómennyiség, minden más volt. Iszonyú nehéz volt fölvenni a ritmust. Valahogy mindig olyanokat fogtunk ki ezekben a kupákban, akik utána végigmeneteltek a sorozaton – zárta szavait.
Manchester United–Pécsi MSC 2–0 (2–0)
Labdarúgás, KEK, 1. forduló. Manchester, 28 411 néző. 1990. szeptember 19.
MU: Sealey – Irwin, Pallister, Bruce, Blackmore – Beardsmore – Phelan, Webb, Ince (Sharpe, 69.) – McClaire, Robins (Hughes, 79.). Vezetőedző: Sir Alex Ferguson.
PMSC: Bodnár – Kónya, Balog, Braun, Palaczki (Czérna, 82.) – Tomka, Megyeri, Bérczy – Czéh, Lovász (Bojás, 73.), Lehota. Vezetőedző: Garami József.
Gólszerzők: Blackmore (10.), Webb (19.).
Semmibe veszett tradíciók
Ugyan a PMSC Öregfiúk Egyesülete régóta küzd, hogy az ereklyék méltó helyre kerüljenek, előrelépés nincs.
- Akkor nem volt meglepő, most meglepő egyébként, hogy a PMSC jelenlegi utódjának otthonában, vagy éppen a Dárdai Akadémián sehol egyetlen egy fotó a régmúltról. Nincs semmi a Pécsi Dózsáról, a PMSC-ről, a sikerekről sem, nemhogy a játékosok arcképe. Ott viszont egy komoly múzeum volt a régebbi és éppen aktuális csapatról. Lépten-nyomon a falon fotók, plakátok, képek voltak a sikereket ünnepelve. A kupák mind ki voltak állítva. Alig tudtunk olyan helyiségbe vagy olyan öltözőhöz elmenni, ahol ne lett volna tele a fal korábbi sikerek emlékeivel. Ez nekem a mai napig fáj, hogy ezt itt nem látom, jelenleg Pécsett sehol. Mondjuk egy PVSK-nál, amikor megépült az új kis csarnokuk, úgy emlékszem, akkor ők megemlékeztek a múltjukról sok-sok fotóval, eredményekkel, tablókkal, érmekkel. Nekünk nincs ilyen! Úgy a semmibe veszett – mondta Lovász Ferenc.