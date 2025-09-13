Gyorsan véget ért a kupa a Szentlőrinc számára

A labdarúgó Magyar Kupához a 3. fordulóban csatlakozott a Szentlőrinc, de itt véget is ért az útja. A Videoton már az 5. percben vezetett ellene Varga Roland büntetőjével, majd a fordulást követően Spandler növelte tovább a különbséget. Végül aztán Varga tette fel a pontot az I-re a 73. percben.

Videoton–Szentlőrinc 3–0 (1–0)

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló.

Szentlőrinc: Kostyák – Szivacski, Rac (Czérna, a szünetben), Dinnyés, Milovanovic (Babják, 84.) – Szolgai, Nyári – Samson (Márta, 76.), Nagy R., Adamcsek – Tóth-Gábor (Ambach, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Varga R. (5., 71. – az elsőt büntetőből), Spandler (60.).