1 órája
Rövid, ütős és tömör: könyvben teljesedett ki Hadobás Olivér szenvedélye
Hadobás Olivér óriási sportrajongó, aki az elmúlt években a HR-Rent Kozármisleny kötelékében élhette ki kreativítását. Most pedig egy újabb szintre emelte a Spotlight Sportsztorik vlogot azzal, hogy könyvet írt 99 érdekes, szórakoztató történetből.
Szeptember 8-tól kapható Hadobás Olivér 99 Hihetetlen Sportsztori című könyve, amit részben Örkény István egypercesei formáltak a szerző bevallása szerint, mert olyan formátumban szerette volna átadni a történeteket, amit a fiatalok is szívesen fogyasztanak. Na, de honnan jött az alapötlet?
Hadobás Olivér már fiatalon tudta, hogy a sport háttér munkájában akar elhelyezkedni
– Óriási sportfogyasztó és sportrajongó vagyok – kezdte kérdésünkre a szerző. – Rengeteg sportot kipróbáltam, azonban nagyjából a gimnázium közepén körvonalazódott, hogy én nem sportoló szeretnék lenni, hanem a háttér munkáját szeretném segíteni, az üzleti részében szeretnék elhelyezkedni. Ez lehet, azért van, mert szüleim, édesanyám és édesapám is vállalkozó, szóval ezt a példát láttam otthon. Emiatt is egyre többet kezdtem a sport kapcsán kutatni, olvasni, sportos podcasteket nézni, és dolgoztam a HR-Rent Kozármislenynél.
A csatornájuk ihlette a könyvet
Mindebből aztán kinőtt a Spotlight Sportsztorik YouTube és TikTok-csatorna, amit egyre többen követnek, hatalmas az érdeklődés.
– Az egyik legjobb barátommal, Peresztegi Patrikkal és az unoka testvéremmel, Hadobás Gergővel indítottuk a csatornát, amin sportkvízekkel és sportsztorikkal foglalkozunk. Egy éve kezdtük el ezeket a tartalmakat gyártani, és innen jött az ötlet, hogy ezzel kellene valamit kezdeni, egy jó ügybe fordítani az egészet – tért rá a szikrára, amiből aztán a könyv lett. – Szabadidőmben nagyon sokat olvasok sportkönyveket, de azt láttam hogy a polcok önéletrajzi könyvekkel van tele. Ezzel semmi gond nincsen, mert alapvetően rengeteget lehet belőlük tanulni, viszont a csatornánk miatt látom azokat a fogyasztói igényeket, hogy a fiatalok sokkal rövidebb tartalmakat szeretnek fogyasztani, sokkal tömörebbeket, ütősebbeket. Azt pedig egy nagyon jó kihívásnak éreztem, hogy hogyan lehetne ezt a generációt arra buzdítani, hogy olvasson, és ne csak videóformájában hallják ezeket a sztorikat.
Rövid, tömör és ütős sztorik
A csatorna működtetése közben rengeteg érdekes történetet gyűjtött be Olivér, s most ezekből 99-et ad át illusztrálva, könnyen fogyasztható módon.
– Rövidek, tömörek és ütősek – jellemezte a könyvbe bekerült szövegeket. – Került be történet sztársportolókról, legyen az Messi, Ronaldo, Szoboszlai vagy épp Michael Jordan. Őket nem tudtam kihagyni a könyvből, ebből a válogatásból, de olyan márkákról és kampányairól is szó esik mint például a Nike, az Adidas, vagy arról, hogyan született az Under Armour. Olyan érdekes dolgok, emberek, akik a mindennapi életünket átszövik, mégsem tudjuk azoknak a hátterét. Ezekhez pedig néha olyan szürreális események és sztorik kapcsolódnak, mint hogy például a Nike-nak a legendás „Just Do It” szlogenjét egy kivégzésig ihlette. Minden korosztálynak ajánlom, mert mindenki meg fogja találni benne a számára kedves történeteket, sztorikat.
Olivérről, a HR-Rent Kozármislenyről és a könyvről is bővebben hallhat podcastünkben
Bama.hu podcast
- Hogyan lehet túlszárnyalni egy dupla bronzos idényt?
- Új zenei korszak Pécsen: indul a Rocksuli!
- Anyai ötletből inspiráló közösség – Gellén Nóra és a Pécsimami története
- Minden rendben lesz az AS Románál Kilvingerrel, ha nem tesz ananászt a pizzára
- A gírosztál, ami mindent megváltoztatott – Fegyverneky Zsolt és a versenyevés titkai