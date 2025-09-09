Rövid, ütős és tömör: könyvben teljesedett ki Hadobás Olivér szenvedélye

Szeptember 8-tól kapható Hadobás Olivér 99 Hihetetlen Sportsztori című könyve, amit részben Örkény István egypercesei formáltak a szerző bevallása szerint, mert olyan formátumban szerette volna átadni a történeteket, amit a fiatalok is szívesen fogyasztanak. Na, de honnan jött az alapötlet?

Megjelent Hadobás Olivér 99 Hihetetlen Sportsztori című könyve

Fotó: Kovács Liliána

Hadobás Olivér már fiatalon tudta, hogy a sport háttér munkájában akar elhelyezkedni

– Óriási sportfogyasztó és sportrajongó vagyok – kezdte kérdésünkre a szerző. – Rengeteg sportot kipróbáltam, azonban nagyjából a gimnázium közepén körvonalazódott, hogy én nem sportoló szeretnék lenni, hanem a háttér munkáját szeretném segíteni, az üzleti részében szeretnék elhelyezkedni. Ez lehet, azért van, mert szüleim, édesanyám és édesapám is vállalkozó, szóval ezt a példát láttam otthon. Emiatt is egyre többet kezdtem a sport kapcsán kutatni, olvasni, sportos podcasteket nézni, és dolgoztam a HR-Rent Kozármislenynél.

A csatornájuk ihlette a könyvet

Mindebből aztán kinőtt a Spotlight Sportsztorik YouTube és TikTok-csatorna, amit egyre többen követnek, hatalmas az érdeklődés.

– Az egyik legjobb barátommal, Peresztegi Patrikkal és az unoka testvéremmel, Hadobás Gergővel indítottuk a csatornát, amin sportkvízekkel és sportsztorikkal foglalkozunk. Egy éve kezdtük el ezeket a tartalmakat gyártani, és innen jött az ötlet, hogy ezzel kellene valamit kezdeni, egy jó ügybe fordítani az egészet – tért rá a szikrára, amiből aztán a könyv lett. – Szabadidőmben nagyon sokat olvasok sportkönyveket, de azt láttam hogy a polcok önéletrajzi könyvekkel van tele. Ezzel semmi gond nincsen, mert alapvetően rengeteget lehet belőlük tanulni, viszont a csatornánk miatt látom azokat a fogyasztói igényeket, hogy a fiatalok sokkal rövidebb tartalmakat szeretnek fogyasztani, sokkal tömörebbeket, ütősebbeket. Azt pedig egy nagyon jó kihívásnak éreztem, hogy hogyan lehetne ezt a generációt arra buzdítani, hogy olvasson, és ne csak videóformájában hallják ezeket a sztorikat.

Rövid, tömör és ütős sztorik

A csatorna működtetése közben rengeteg érdekes történetet gyűjtött be Olivér, s most ezekből 99-et ad át illusztrálva, könnyen fogyasztható módon.