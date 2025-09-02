Kifakadt a játékvezetésre a baranyai csapat mestere

Elrajtolt a vármegyei I. osztály, ám nem mindenki elégedett az első forduló eredményével. A Harkány vezetőedzője, azt követően, hogy együttese alulmaradt a a Komlóval szemben, úgy gondolja, hogy bírói tévedések is közrejátszottak csapata vesztében, de már a következő találkozóra koncentrál.

Forrás: Harkányfürdő SE

Szabó Zsolt, a Harkány mestere:

– Próbálok minden esetben realista lenni. Először magamban és a csapatomban keresem a hibát. Őszinte, támadó futballt mutattunk be. A komlói csapat viszont élt az általuk kialakított helyzettel , mi viszont nem. Nem szoktam itt “bírózni”, de mérkőzést befolyásoló hibái voltak. Kettő 110%-os tizenegyest nem ítélt meg nekünk döntetlen állásnál, majd egy lökés utáni szituációból szerezték meg a vezetést. Nem a komlóiak játékerejét és győzelmüket kérdőjelezem meg, mert az egyértelmű, hanem hogy miért áll szándékában a játékvezetőnek a 8 hetes munkánkat 10perc alatt “semmissé tenni”. Profi csapatokat és játékosokat is megviseli mentálisan egy-egy rossz döntés, nemhogy egy amatőr csapatét. Szomorú, hogy ez megtörténhet különösebb szankciók nélkül. Mindenesetre gratulálok a Komlónak és külön gratulálok a Csapatomnak ,amiért végig küzdöttek-hajtottak. Vasárnap győzni megyünk Nagykozárba!