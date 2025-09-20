szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

14 órája

Három gól, három pont: A Budaörs sem tudta megfékezni a PMFC-t

Címkék#PMFC#Simple Női Liga#labdarúgás

Bama.hu
Három gól, három pont: A Budaörs sem tudta megfékezni a PMFC-t

Fotó: Szőke Lajos/pmfc.hu

A Simple Liga 5. fordulójában a PMFC női labdarúgócsapata 3-0-ra legyőzte a veretlenül érkező, egy év után visszatérő Budaörsöt. A pécsiek már a 9. percben előnyhöz jutottak Égi fejesével, majd Kiss találatával tovább növelték a különbséget. A második félidőben az amerikai Tristan első pécsi góljával alakult ki a végeredmény. A hazaiak sorozatban második sikerüket aratták, összességében pedig negyedik győzelmüket szerezték a szezonban, így tartják a második helyet az élvonalban.

PMFC–Budaörs 3–0 (2–0)
Simple Női Liga NB I, 5. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 100 néző.
PMFC: Bednar – Bocz (Balogh, 86.), Bolboaca, Acsádi – Kiss (Gyánó, 79.), Máté, Kardos (Kőmíves, 86.), Tristan, Égi (Kövesdi, 86.) – Turi, Farkas (Bódis, 60.). Edző: Bolboaca Augustin.
Gólszerzők: Égi (9.), Kiss (20.), Tristan (82.)

