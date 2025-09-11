szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Hazahozza az utánpótlás válogatott középpályást a Lőrinc

Címkék#Szentlőrinc SE#Andreas Böcking#Debreceni VSC

Kvanduk Bence
Hazahozza az utánpótlás válogatott középpályást a Lőrinc

Hivatalossá vált, hogy a Szentlőrinc SE NB II.-es labdarúgócsapata leigazolta a 18 éves Andreas Böckinget, aki a korosztályos válogatottnak is tagja. A fiatal középpályás még 2021-ben a Debreceni VSC utánpótlásából igazolt ki a Fortuna Kölnhöz, majd az Armina Bielefeld szerezte meg a játékjogát. Németországból aztán Ausztriába vezetett az útja a Bischofshofenhez, s onnan került a St. Johann gárdájához, amit most elhagy a piros-feketék kedvéért.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu