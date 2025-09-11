Labdarúgás
4 órája
Hazahozza az utánpótlás válogatott középpályást a Lőrinc
Hivatalossá vált, hogy a Szentlőrinc SE NB II.-es labdarúgócsapata leigazolta a 18 éves Andreas Böckinget, aki a korosztályos válogatottnak is tagja. A fiatal középpályás még 2021-ben a Debreceni VSC utánpótlásából igazolt ki a Fortuna Kölnhöz, majd az Armina Bielefeld szerezte meg a játékjogát. Németországból aztán Ausztriába vezetett az útja a Bischofshofenhez, s onnan került a St. Johann gárdájához, amit most elhagy a piros-feketék kedvéért.
