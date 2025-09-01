szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hazatérhet Csoboth Kevin?

Címkék#Csoboth Kevin#St Gallen#Marco Rossi

Bama.hu
Hazatérhet Csoboth Kevin?

Fotó: Szabó Miklós

Futótűzként száguld végig a magyar hírportálokon, hogy a pécsi születésű, 19-szeres magyar válogatott Csoboth Kevin az átigazolási időszak utolsó napjaiban klubot válthat. A svájci St. Gallen gárdájához 2024-ben csatlakozott az Újpesttől, 43 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, azonban erre az évre elfogytak a lehetőségek. A mostani szezonban összesen 28 percet kapott, s így Marco Rossi kerethirdetésénél sem hangzott el a neve, így ha vissza akarja verekedni magát a nemzeti csapatba, elkerülhetetlen, hogy olyan klubot találjon magának, ahol rendszeresen számítanak rá. A csakfoci.hu úgy tudja, a klub terveinek se része a Benficánál nevelkedő támadó. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy 2028 nyaráig élő szerződés köti a St. Gallenhez. Összességében talán nem lenne rossz húzás, ha ismét a magyar élvonalban próbálná meg ismét felépíteni magát. Ez már egyszer bejött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu