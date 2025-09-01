Hazatérhet Csoboth Kevin?

Futótűzként száguld végig a magyar hírportálokon, hogy a pécsi születésű, 19-szeres magyar válogatott Csoboth Kevin az átigazolási időszak utolsó napjaiban klubot válthat. A svájci St. Gallen gárdájához 2024-ben csatlakozott az Újpesttől, 43 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, azonban erre az évre elfogytak a lehetőségek. A mostani szezonban összesen 28 percet kapott, s így Marco Rossi kerethirdetésénél sem hangzott el a neve, így ha vissza akarja verekedni magát a nemzeti csapatba, elkerülhetetlen, hogy olyan klubot találjon magának, ahol rendszeresen számítanak rá. A csakfoci.hu úgy tudja, a klub terveinek se része a Benficánál nevelkedő támadó. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy 2028 nyaráig élő szerződés köti a St. Gallenhez. Összességében talán nem lenne rossz húzás, ha ismét a magyar élvonalban próbálná meg ismét felépíteni magát. Ez már egyszer bejött.