Labdarúgás

42 perce

Hibátlan teljesítménnyel, győzelemmel debütált Kilvinger Rómában

Címkék#PMFC#Kilvinger Levente#AS Roma

Kvanduk Bence

Az elmúlt héten igazolt a PMFC U17-es válogatott hálóőre, Kilvinger Levente az olasz sztárcsapat, az AS Roma utánpótlásába, ahol a hétvégi bajnoki rajton már meg is kapta a lehetőséget. Az Avellino elleni mérkőzés 60. percében cserélték be, s magabiztosan védett. A beszámolók alapján hiba nélkül teljesített, gólt nem kapott. Így együttese 3–0-s győzelmet aratott.

