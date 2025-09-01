Labdarúgás
42 perce
Hibátlan teljesítménnyel, győzelemmel debütált Kilvinger Rómában
Az elmúlt héten igazolt a PMFC U17-es válogatott hálóőre, Kilvinger Levente az olasz sztárcsapat, az AS Roma utánpótlásába, ahol a hétvégi bajnoki rajton már meg is kapta a lehetőséget. Az Avellino elleni mérkőzés 60. percében cserélték be, s magabiztosan védett. A beszámolók alapján hiba nélkül teljesített, gólt nem kapott. Így együttese 3–0-s győzelmet aratott.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre