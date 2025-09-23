szeptember 23., kedd

Atlétika

3 órája

Hibátlan versenyzéssel repült a dobogó tetejére

Címkék#PSN Zrt Pécsi Sportiskola#Pesti Laura#Pilgermajer Ádám

Bama.hu
Forrás: PSN Zrt.

Budapesten rendezték az U15-ös országos bajnokságot, ahol a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola atlétája, Pesti Laura 162 centiméterrel, hibátlan versenyzéssel nyerte a magasugrást. Az U16-os mezőnyben Pilgermajer Ádám 1500 m akadályfutásban ért el biztató 5:29,96-os eredményt. Edzőik Halász Barna és Ferenczi Imre.

