Atlétika
3 órája
Hibátlan versenyzéssel repült a dobogó tetejére
Forrás: PSN Zrt.
Budapesten rendezték az U15-ös országos bajnokságot, ahol a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola atlétája, Pesti Laura 162 centiméterrel, hibátlan versenyzéssel nyerte a magasugrást. Az U16-os mezőnyben Pilgermajer Ádám 1500 m akadályfutásban ért el biztató 5:29,96-os eredményt. Edzőik Halász Barna és Ferenczi Imre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre