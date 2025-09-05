Bama.hu podcast 1 órája

Hogyan lehet túlszárnyalni egy dupla bronzos idényt?

Már minden baranyai kosárlabdacsapat munkába állt az NB I.-es gárdáktól az NB I. B. Zöld-csoportjában szereplőkig. De milyen esélyekkel futnak neki az idénynek, és miért a Kozármislenyé az egyik legérdekesebb projekt számunkra? Erre is választ adnak a Civilek.

Gőzerővel készül az NB I.-es szezonra az NKA Universitas Pécs női és férficsapata is, a PVSK-Veolia új lapot nyit az NB I. B. Piros-csoportjában, de az egyel alacsonyabb osztályban szereplők is felhívták magukra a figyelmet ezen a nyáron. Érdemes rájuk nézni. Hallgasd meg videán vagy Spotify-on

