Kinek a sorozata törik meg? A Misleny átmentené a kupából a lendületet, Lőrincre a második érkezik

Egy hét válogatott szünet, illetve egy Magyar Kupa fordulóval színesített hetet követően visszatér az NB II. mezőnye is a pontvadászathoz, így a HR-Rent Kozármisleny és a Szentlőrinc is. Ráadásul baranyai szempontból két jelentős meccsel indul majd ismét útjára a labda.

A HR-Rent Kozármisleny fontos pontokért indul csatába

Fotó: Löffler Péter

A HR-Rent Kozármisleny véget vetne nyeretlenségének

Már szombaton este harcolhat a Nagykanizsa elleni kupasikert követően a HR-Rent Kozármisleny első idénybeli bajnoki győzelméért. Pinezits Máté alakulatának jó esélyei is vannak arra, hogy végre áttörjön a gát, hiszen a hasonlóan rossz helyzetben lévő BVSC-Zuglóhoz utazik a forduló nyitó meccsére. A vendéglátók még az első fordulóban nyertek, akkor az Ajkát verték, azóta a Csákvár, a Kecskemét, a Békéscsaba és a Tiszakécske is jobbnak bizonyult náluk, a Karcaggal 1–1-es döntetlent játszottak. A kérdés tehát most az, hogy a BVSC töri meg hatmeccses, vagy a Misleny hétmeccses nyeretlenségét.

A Szentlőrinc újabb kemény csata elé néz

A nyolcadik helyen tanyázó Szentlőrincnek a Videoton elleni vereséget követően kell újra magas fokozatra kapcsolnia, azonban egy rendkívül nehéz ellenfél érkezik hozzá. A Csákvár a második helyen áll négy győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel. A Vasas az első fordulóban négyet kapott tőle, de a BVSC és a Csákvár se úszta meg 2 alatt. Legutóbb az Ajka vérzett el nála, 1–0 lett a legutóbbi bajnokija vége. A Lőrinc azonban otthon a Kispest dolgát is komolyan meg tudta nehezíteni, olyan játékkal esélyes a pontok otthon tartására.

A 7. forduló programja: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny (09. 20., 19.00), Budafok–Karcag, Szentlőrinc–Csákvár (09. 21., 16.00), Videoton–Tiszakécske, Szeged–Soroksár, Ajka–Kecskemét (09. 21., 17.00), Bp. Honvéd–Békéscsaba (09. 21., 19.00), Vasas–Mezőkövesd (09. 22., 20.00).