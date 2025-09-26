A Vidit állítaná meg a Misleny, Szegeden előzne a Lőrinc

Nem kezdődött jól a HR-Rent Kozármisleny következő ellenfele, a Videoton számára a labdarúgó NB II idei kiírása, hiszen négy fordulót követően csak két ponttal szerénykedett a tabella alsó régiójában, s azóta sem egyenesedett ki igazán az együttes. Ugyan a Békéscsabát az ötödik körben legyőzte, a Karcag jobbnak bizonyult nála a folytatásban. Legutóbb azonban már egy sokkal meggyőzőbb csapatot láthatott a székesfehérvári közönség, hiszen Varga Rolandék 5–0-os győzelmet aratva cincálták szét a Tiszakécskét, s a kupában a Szentlőrincet is 3–0-al ejtették ki.

A HR-Rent Kozármisleny első győzelmét követően hazai pályán is ünnepelne

Fotó: Löffler Péter

Ez is jól mutatja, hogy a fehérváriak támadószekciója egyre hatékonyabban üzemel, s Lékaiéknak is csúcsformát kell hozniuk, hogy megállíthassák őket. Emellett Jelenáék sem pazarolhatnak a másik oldalon, ha meg akarják az összes pontot szerezni hazai pályán.

A HR-Rent Kozármisleny mellett a Szentlőrinc is rangadót játszik

A Szentlőrincnek eközben a Szeged kapuját kellene bevennie, ami koránt sem lesz egyszerű feladat, mégha legutóbb Aczél Zoltán együttese 3–0-os vereséget is szenvedett a Soroksár vendégeként, s előtte a Mezőkövesddel szemben is alulmaradt. A Holman-Márkvárt duót egy pillanatra sem hagyhatják szabadon Szolgaiék, hiszen bármikor el tudnak dönteni egy-egy jó meglátással egy találkozót. Persze a piros-feketéknek is megvannak azok a támadói, akiktől tarthatnak a vendéglátók.

A 8. forduló programja: Mezőkövesd–BVSC-Zugló (09. 28., 16.00), Kozármisleny–Videoton, Szeged–Szentlőrinc (09. 28., 17.00), Soroksár–Vasas, Tiszakécske–Budafok, Békéscsaba–Ajka, Kecskemét–Csákvár (09. 28., 19.00), Budapest Honvéd–Karcag (09. 29., 20.00).