szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teremlabdarúgás

2 órája

Idén is jótékony célra fordítják a teremtorna bevételeit

Címkék#City Café#teremlabdarúgás#Harkány

Bama.hu
Idén is jótékony célra fordítják a teremtorna bevételeit

Fotó: Shutterstock

Az előző év nagy sikereit követően december 20-21-én ismét megrendezik Harkányban a City Café kupát, amelyre október 20-tól lehet majd nevezni. „Tavalyi nagy sikerű gyűjtési akciónkat szeretnénk idén is folytatni, ahol a tombolákból befolyt teljes összeget idén Papp Norbinak és édesanyjának ajánljuk fel. Tavaly Dominiknak segítettünk együtt, idén pedig egy másik baranyai kissrácnak igyekszünk minél többet összegyűjteni. A játékosok pedig a 600 ezer forintos összedíjazásért léphetnek pályára. Az első 20 csapat nevezését fogadjuk el.” – fogalmazott Szabó Zsolt a torna egyik főszervezője, aki mellett Szabó Barnabás és Kása Krisztián dolgozik azon, hogy a lehető legmagasabb színvonalon játszhassanak a futballozni vágyók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu