Idén is jótékony célra fordítják a teremtorna bevételeit

Az előző év nagy sikereit követően december 20-21-én ismét megrendezik Harkányban a City Café kupát, amelyre október 20-tól lehet majd nevezni. „Tavalyi nagy sikerű gyűjtési akciónkat szeretnénk idén is folytatni, ahol a tombolákból befolyt teljes összeget idén Papp Norbinak és édesanyjának ajánljuk fel. Tavaly Dominiknak segítettünk együtt, idén pedig egy másik baranyai kissrácnak igyekszünk minél többet összegyűjteni. A játékosok pedig a 600 ezer forintos összedíjazásért léphetnek pályára. Az első 20 csapat nevezését fogadjuk el.” – fogalmazott Szabó Zsolt a torna egyik főszervezője, aki mellett Szabó Barnabás és Kása Krisztián dolgozik azon, hogy a lehető legmagasabb színvonalon játszhassanak a futballozni vágyók.