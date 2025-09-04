Idén is nívós versennyel emlékeznek dr. Vlaskovits Józsefre

Évről évre megrendezi a Dél-baranyai Úszó Egylet, Harkány Város Önkormányzata, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a Harkányi Sprint Nemzetközi Úszóversenyt, ami egyben Dr. Vlaskovits József Emlékverseny is. A megmérettetéssel tehát az alapító előtt tisztelegnek.

Ebben az esztendőben ezen a hétvégén, azaz szeptember 6-án állhatnak rajtkőre a tehetséges sportolók, hogy összemérjék tudásukat a Harkányi Gyógyfürdő 50 méteres, 8 pályás feszített víztükrű nyitott versenymedencéjében 11.30-tól.

A versenyen 4 korcsoport indul. a legidősebbek a 2010 és előtte születettek. Őket követik a 2011-2012-ben és a 2013-2014-ben napvilágot látott sportolók. Az utolsó osztályt a 2015-ben, vagy annál később születettek alkotják. Minden szám 50 méteres lesz, amiben indulhatnak, s a teljes repertoár felvonul, hiszen mell, hát, pillangó és gyorsúszó verseny is lesz mindkét nemben, minden korban. Emellett lesz fiú és leány 4x50 méteres gyorsváltó is.