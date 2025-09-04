szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

2 órája

Idén is nívós versennyel emlékeznek dr. Vlaskovits Józsefre

Címkék#Harkányi Gyógyfürdő Zrt#Dr Vlaskovits József Emlékverseny#Harkányi Sprint Nemzetközi Úszóverseny#Dél-baranyai Úszó Egylet

Bama.hu
Idén is nívós versennyel emlékeznek dr. Vlaskovits Józsefre

Forrás: Shutterstock

Évről évre megrendezi a Dél-baranyai Úszó Egylet, Harkány Város Önkormányzata, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a Harkányi Sprint Nemzetközi Úszóversenyt, ami egyben Dr. Vlaskovits József Emlékverseny is. A megmérettetéssel tehát az alapító előtt tisztelegnek.

Ebben az esztendőben ezen a hétvégén, azaz szeptember 6-án állhatnak rajtkőre a tehetséges sportolók, hogy összemérjék tudásukat a Harkányi Gyógyfürdő 50 méteres, 8 pályás feszített víztükrű nyitott versenymedencéjében 11.30-tól.

A versenyen 4 korcsoport indul. a legidősebbek a 2010 és előtte születettek. Őket követik a 2011-2012-ben és a 2013-2014-ben napvilágot látott sportolók. Az utolsó osztályt a 2015-ben, vagy annál később születettek alkotják. Minden szám 50 méteres lesz, amiben indulhatnak, s a teljes repertoár felvonul, hiszen mell, hát, pillangó és gyorsúszó verseny is lesz mindkét nemben, minden korban. Emellett lesz fiú és leány 4x50 méteres gyorsváltó is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu