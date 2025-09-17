Labdarúgás
Ismét mehet a válogatottba a PMFC tehetsége
Fotó: Kurdi József/pmfc.hu
Ismét részt vehet a PMFC-tehetsége, a 16 esztendős Gyánó Marcell az U17-es nemzeti együttes összetartásán. A korosztályos válogatott szeptember 21. és 25. között edzőtáborozik, ami alatt Üzbegisztánnal játszik két edzőmérkőzést Telkiben.
