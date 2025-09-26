Ismét mélyről kellett visszajönnie a Komlónak, de most nem tudott kikapaszkodni

Vereséget szenvedett a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 4. fordulójában a fővárosban. Ezúttal a PLER-Budapest bizonyult jobbnak a Bányásznál, amely idegenből még nem tudott pontot hozni.

A találkozót ugyan a hazaiak két találata nyitotta, Vuksic és Sunajko Stefan volt eredményes, gyorsan egyenlített a Komló, a 20. perc előtt még a vezetést is megszerezte. Nem tartott azonban sokáig ez az állapot, a szünetre már ismét Szkokánéknál volt a kétgólos előny.

A fordulást követően beragadt a Bányász, s az ötgólos hátrányból ezúttal nem tudott felállni, még ha közel is járt hozzá. Kránitz óriásit védve a végén nyerte meg a hazaiaknak a meccset.

PLER-Budapest–Carbonex-Komló 31–30 (16–14)

Férfi kézilabda NB I., 4. forduló.

Komló: Ágoston , Vyunyk – Váczi 6, Szöllősi, Urbán 2, Borsos 1, Jerkovics 3, Ács P. 1, Melnicsuk 4, Dontsov 2, Menyhárt 8 (4), Zennadi 3. Edző: György László.

Kiállítás: 8, ill. 4 perc.

Hétméteres: 5/5, ill. 4/4.