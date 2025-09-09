szeptember 9., kedd

Ádám névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

Ismét utazhat a válogatott összetartásra

Címkék#NB I#PMFC#Szarvas Alexandra#Farkas Jázmin

Bama.hu
Ismét utazhat a válogatott összetartásra

Forrás: pmfc.hu

Felemelkedőben a PMFC női labdarúgócsapata, amit az is mutat, hogy már az A-válogatottnál is számítanak az egyesület játékosára. A 24 esztendős Farkas Jázmin kapott ismét behívot. Másodjára utazhat bizonyítani Szarvas Alexandra szövetségi kapitánynak, hogy helye van címeres mezben. A nemzeti csapat következő összetartására 2025. szeptember 15–17. között kerül sor Telkiben.

A PMFC ebben a szezonban három bajnokin van túl. Az első fordulóban az Újpestet 1–0-ra múlta felül, majd a Szekszárdnak gurított egy hármast. Az első botlás a tavalyi negyedik MTK ellen jött, amelynek ez az 1–0-s siker is kellett, hogy most vezesse az NB I.-et.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu