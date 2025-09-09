Ismét utazhat a válogatott összetartásra

Felemelkedőben a PMFC női labdarúgócsapata, amit az is mutat, hogy már az A-válogatottnál is számítanak az egyesület játékosára. A 24 esztendős Farkas Jázmin kapott ismét behívot. Másodjára utazhat bizonyítani Szarvas Alexandra szövetségi kapitánynak, hogy helye van címeres mezben. A nemzeti csapat következő összetartására 2025. szeptember 15–17. között kerül sor Telkiben.

A PMFC ebben a szezonban három bajnokin van túl. Az első fordulóban az Újpestet 1–0-ra múlta felül, majd a Szekszárdnak gurított egy hármast. Az első botlás a tavalyi negyedik MTK ellen jött, amelynek ez az 1–0-s siker is kellett, hogy most vezesse az NB I.-et.