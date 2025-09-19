Itt minden pont számít: még nem dőltek el az esélyek

Még nem lehet sok mindent leszűrni a szezon kimenetele kapcsán, annyi ugyanakkor biztos, hogy továbbra is minden pont számít.

A baranyai II. osztály küzdelmeiben a 2. forduló veszi kezdetét. A tavalyi bajnok Véménd két lelkileg nehéz meccsen van túl, mivel elbukták a nyitó fordulót és kiestek a kupából is. Számukra vasárnap lesz javítási lehetőség a PEAC III. ellen.

Az első körben legnagyobb sikert elérő Ócsárd SE Szajkra utazik újabb pontok reményében, a bajnoki esélyekben reménykedő Szederkény pedig a sikerrel nyitó Boda Dianát fogadja.

A szezon korai szakaszában még sok minden bizonytalan, ám a kérdésekre hamarosan választ adhatnak a csapatok.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

Szeptember 21., vasárnap: PEAC III.–Véménd KSE (11.00), Himesházi KSE–Pécsváradi Spartacus SE, Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók SE, Szederkényi SE–Boda Diana, Kaitz Agro SK Somberek–Misinai Sasok, Szajki SE–K. Ócsárd SE (16.00)